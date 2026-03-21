71-летний Тарханов набрал первое очко после возобновления карьеры

ЖФК «Енисей» на старте 2-го тура женской Суперлиги сыграл дома вничью с казанским «Рубином». Команды в красноярском манеже обошлись без голов – счет 0:0.

Это первое очко, набранное «Енисеем» после назначения 71-летнего главного тренера Александра Тарханова. Он принял команду зимой.