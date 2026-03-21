  71-летний Тарханов набрал первое очко после возобновления карьеры

71-летний Тарханов набрал первое очко после возобновления карьеры

Сегодня, 11:03
2

ЖФК «Енисей» на старте 2-го тура женской Суперлиги сыграл дома вничью с казанским «Рубином». Команды в красноярском манеже обошлись без голов – счет 0:0.

Это первое очко, набранное «Енисеем» после назначения 71-летнего главного тренера Александра Тарханова. Он принял команду зимой.

  • Тарханов самостоятельно тренирует с 1990 года. Он работал не только в России, но и в дальнем зарубежье.
  • В 1994-1997 годах Тарханов был главным тренером ЦСКА, занимал с командой пятое место по итогам чемпионата России 1996 года.
  • В 2017 году «Урал» под руководством Тарханова дошел до сочинского финала Кубка России, но уступил там московскому «Локомотиву».

Еще по теме:
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини 2
71-летний Тарханов проиграл со счетом 1:5 в 1-м матче после возобновления карьеры 1
Тарханов оценил потенциал Мостового стать тренером: «У Сашки уже возраст, но попробовать надо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Женская Суперлига ЖФК Енисей Тарханов Александр
рылы
1774084261
ого, он ещё в деле? я уж думал, что на пенсии сидит, карасей в пруду ловит, и всё такое
алдан2014
1774097946
Ну и заголовок..как в детективе,бомба жжёт
Главные новости
Видео«Динамо Мх» забило ЦСКА после грубейшей ошибки 39-летнего Акинфеева
16:41
4
Заявление «Ахмата» по тяжелой травме Богосаваца
16:05
3
РПЛ. «Ахмат» победил бедствующий «Ростов» (1:0)
15:43
4
Альба прокомментировал информацию о бедствии «Ростова»
15:39
5
ВидеоИгрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову
15:16
5
Генич назвал тренера, с которым ЦСКА войдет в новый сезон
15:07
7
«Все прекрасно понимают»: Соболев признал, что «Зенит» – латиноамериканская команда
14:33
14
Стало известно, кто будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо Мх»
14:05
3
ВидеоСенегал намекнул, что будет защищать Кубок Африки военным путем
13:51
2
Игроки ЦСКА недовольны женой Челестини
13:11
24
Все новости
Все новости
71-летний Тарханов набрал первое очко после возобновления карьеры
11:03
2
71-летний Тарханов проиграл со счетом 1:5 в 1-м матче после возобновления карьеры
14 марта
1
ФотоБолельщики «Спартака» восхитились красотой футболистки команды
25 января
5
ФотоБывший вратарь «Спартака» Хомич, который «гонял подсрачниками» Дзюбу, нашел новую работу
15 января
1
Фото71-летний Тарханов вернулся к тренерской работе
14 января
3
ФотоЖенский «Спартак» забрал многолетнего капитана «Локомотива»
11 января
1
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
2025.11.29 17:44
6
Фото«Спартак» продлил контракт с Машиной
2025.11.27 20:35
1
«Краснодар» готов зимой продать «Зениту» Шубу за 13 миллионов рублей
2025.11.25 00:24
6
ЖФК «Спартак» впервые стал чемпионом, прервав гегемонию «Зенита»
2025.11.02 16:01
15
ФотоЖенский «Зенит» перекрасил сетку ворот в розовый цвет
2025.10.20 15:45
1
Женский «Спартак» подписал лучшего бомбардира в истории «Зенита» – известна ее зарплата в Москве
2025.10.14 20:55
1
ВидеоГлушаков снялся в промо к финалу женского Кубка России
2025.10.09 01:00
Женский «Зенит» назначил нового тренера
2025.10.03 21:47
3
«Зенит» уволил главного тренера женской команды после разгрома от «Спартака»
2025.09.03 20:57
6
Женская команда «Зенита» победила соперника со счетом 17:0
2025.04.22 09:27
2
Футболистки ЦСКА и «Спартака» едва не подрались в дерби
2025.04.13 13:33
4
Футболистка Якупова рассказала о реакции болельщиков на ее переход из «Зенита» в «Спартак»
2025.03.22 12:12
Футболистка Якупова объяснила свой переход из «Зенита» в «Спартак»
2025.03.22 09:27
1
Футболистка «Динамо» определила разницу между русскими и американцами
2025.03.14 12:10
7
Американка из ЖФК «Динамо» назвала сумму в месяц, необходимую для жизни в Москве
2025.03.14 10:43
3
Футболистка «Зенита»: «Мне писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем»
2025.01.17 15:49
7
ФотоФутболистка ЦСКА сообщила о трагедии в семье: «Как много у нас было планов»
2025.01.08 21:47
1
Футболистка «Зенита»: «Спорт – неблагодарное дело: после 35 ты пенсионер и никому не нужен»
2024.12.30 18:40
3
Футболистка «Зенита» объяснила, почему зрителям нравится смотреть женский футбол
2024.12.30 17:07
9
ВидеоФутболистка «Зенита» перешла в «Спартак»
2024.12.20 17:17
1
Футболистка «Локомотива» отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей
2024.11.27 16:58
4
Женский «Зенит» стал чемпионом России в 3-й раз подряд
2024.11.16 19:41
20
