71-летний Тарханов набрал первое очко после возобновления карьеры

ЖФК «Енисей» на старте 2-го тура женской Суперлиги сыграл дома вничью с казанским «Рубином». Команды в красноярском манеже обошлись без голов – счет 0:0.
Это первое очко, набранное «Енисеем» после назначения 71-летнего главного тренера Александра Тарханова. Он принял команду зимой.
- Тарханов самостоятельно тренирует с 1990 года. Он работал не только в России, но и в дальнем зарубежье.
- В 1994-1997 годах Тарханов был главным тренером ЦСКА, занимал с командой пятое место по итогам чемпионата России 1996 года.
- В 2017 году «Урал» под руководством Тарханова дошел до сочинского финала Кубка России, но уступил там московскому «Локомотиву».
