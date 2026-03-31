Карпина похвалили за то, что он обматерил игроков сборной России

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о мотивации игроков национальной команды в товарищеских играх.
«Ну какая мотивация? О чeм мы вообще говорим? Нужно выйти и играть в футбол. У них была мотивация, никто не выходил спустя рукава. Футболисты много говорят, выдумывают: то мотивации нет, то ещe что-то.
Игроки ведь должны понимать, что соперник будет сопротивляться. А как не думать об этом? Ерунда полная. Карпин, видимо, и обматерил их в перерыве, правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован! Они при любом сопернике должны быть мотивированы» – сказал Тарханов.
- В перерыве товарищеского матча Россия – Никарагуа (3:1) Карпин сказал игрокам: ««Я думаю, что вы, *** (блин), не ожидали, что они будут так вас *** (бить). Стало для нас неожиданностью, *** (блин). Что втыкаются, *** (блин). *** (бьют), *** (блин). Агрессивно, *** (блин). Времени они не дают, *** (блин). Даже Никарагуа! С фолами, без фолов – не важно, это уже другой вопрос. Все, давайте, *** (блин) – еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты, *** (блин), *** надо!»
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
