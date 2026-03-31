Карпина похвалили за то, что он обматерил игроков сборной России

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о мотивации игроков национальной команды в товарищеских играх.

«Ну какая мотивация? О чeм мы вообще говорим? Нужно выйти и играть в футбол. У них была мотивация, никто не выходил спустя рукава. Футболисты много говорят, выдумывают: то мотивации нет, то ещe что-то.

Игроки ведь должны понимать, что соперник будет сопротивляться. А как не думать об этом? Ерунда полная. Карпин, видимо, и обматерил их в перерыве, правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован! Они при любом сопернике должны быть мотивированы» – сказал Тарханов.