29-я сборная мира может сыграть с Россией в июне

12 апреля, 13:39
Стал известен возможный соперник сборной России в июне.

Это Египет, занимающий 29-е место в рейтинге ФИФА.

РФС уже отправил письмо с предложением в Египетскую футбольную ассоциацию.

«Российская сторона выступила с инициативой организовать встречу в рамках июньского международного окна. На данный момент стороны обсуждают возможность организации матча, дату и место проведения игры», – сообщил источник.

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Египет
Юбиляр
1775990966
"РФС уже отправил письмо с предложением" - это не тождественно "может сыграть", не плохо бы ответа дождаться!...
Project Бабангида
1775991275
немного Салаха думаю не навредит
Цугундeр
1775992131
) Ну, с местом-то понятно. Финский залив (пока)( побезопасней Персидского..)
Император 1
1775992183
Хороший соперник
Plyash
1775992637
На ЧМ-18 Салах засадил нам , однако . Акинфеев помнит .
АЛЕКС 58
1776167393
Если основной состав,это хорошо. Если второй резервный или молодёжка,пусть дома сидят.
