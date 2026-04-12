29-я сборная мира может сыграть с Россией в июне

Стал известен возможный соперник сборной России в июне.

Это Египет, занимающий 29-е место в рейтинге ФИФА.

РФС уже отправил письмо с предложением в Египетскую футбольную ассоциацию.

«Российская сторона выступила с инициативой организовать встречу в рамках июньского международного окна. На данный момент стороны обсуждают возможность организации матча, дату и место проведения игры», – сообщил источник.