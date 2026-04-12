29-я сборная мира может сыграть с Россией в июне

Стал известен возможный соперник сборной России в июне.
Это Египет, занимающий 29-е место в рейтинге ФИФА.
РФС уже отправил письмо с предложением в Египетскую футбольную ассоциацию.
«Российская сторона выступила с инициативой организовать встречу в рамках июньского международного окна. На данный момент стороны обсуждают возможность организации матча, дату и место проведения игры», – сообщил источник.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: Sport24