ЧМ-2026. Кюрасао Адвоката удержала ничью с Эквадором (0:0)

Сборная Эквадора и команда Кюрасао не выявили победителя в матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2026.

Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США) и завершилась со счeтом 0:0. Главным арбитром матча работал Нин Ма из Китая.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время. Кюрасао тренирует Дик Адвокат, бравший Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом» в 2008 году.

После двух туров Эквадор имеет одно очко – в 1-м туре южноамериканцы уступили Кот-д'Ивуару (0:1). Кюрасао также набрал первый балл на турнире после разгромного поражения от Германии (1:7) в стартовой игре.

В другом матче группы E Германия обыграла Кот-д'Ивуар со счeтом 2:1.