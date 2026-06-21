Сыгран 1000-й матч в истории чемпионата мира

Количество матчей в истории чемпионата мира достигло 1000.
Юбилейная встреча состоялась в Мексике, где в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 Япония разгромила Тунис со счетом 4:0.
В трех голах поучаствовал Аясэ Уэда из «Фейеноорда».
Тунис получил второй разгром подряд и досрочно вылетел из турнира. Команде не помогла смена тренера между турами.
- Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году. Две первые встречи начались одновременно – 13 июля в 15:00 по уругвайскому времени стартовали Франция – Мексика (4:1) и США – Бельгия (3:0).
- Всего в чемпионатах мира поучаствовали 83 сборных, включая Россию.
- ЧМ-2026 продлится до 19 июля.
Источник: «Бомбардир»