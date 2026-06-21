Сыгран 1000-й матч в истории чемпионата мира

Количество матчей в истории чемпионата мира достигло 1000.

Юбилейная встреча состоялась в Мексике, где в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 Япония разгромила Тунис со счетом 4:0.

В трех голах поучаствовал Аясэ Уэда из «Фейеноорда».

Тунис получил второй разгром подряд и досрочно вылетел из турнира. Команде не помогла смена тренера между турами.