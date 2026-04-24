Салах сыграет за Египет против сборной России

Сегодня, 17:09
19

Сотрудник Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар ответил на вопрос об участии нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в планируемом товарищеском матче против России.

«Матч между Россией и Египтом состоится в Каире 29 мая. Мохамед Салах также примет участие в этом матче», – сказал Эль-Аттар.

  • Египет занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, команда примет участие в ЧМ-2026. Россия занимает в рейтинге 36-е место.
  • Россйские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат мира Ливерпуль Россия Египет Салах Мохамед
Комментарии (19)
Император 1
1777040668
Египет сильный соперник, надеюсь наши хоть нормально сыграют, не опозорятся
Max-Min-vkontakte
1777040900
ну всё, саллах нам)
Назарян
1777042890
все зависит какой состав повезет пудель на матч
Феликс Михайлов
1777043221
Египет с Салахом уже огребла от России в 2018 году.
Fеnix
1777045467
Пару голешников Сафонову накидает.Гы гы
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
