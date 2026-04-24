Салах сыграет за Египет против сборной России

Сотрудник Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар ответил на вопрос об участии нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в планируемом товарищеском матче против России.
«Матч между Россией и Египтом состоится в Каире 29 мая. Мохамед Салах также примет участие в этом матче», – сказал Эль-Аттар.
- Египет занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, команда примет участие в ЧМ-2026. Россия занимает в рейтинге 36-е место.
- Россйские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»