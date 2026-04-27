Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи

В ближайшее окно ФИФА сборная России проведет три товарищеских матча.

28 мая она сыграет с Египтом в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.