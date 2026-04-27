Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи

В ближайшее окно ФИФА сборная России проведет три товарищеских матча.
28 мая она сыграет с Египтом в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа и Мали.
