Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи

Сегодня, 13:11
16

В ближайшее окно ФИФА сборная России проведет три товарищеских матча.

28 мая она сыграет с Египтом в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа и Мали.

Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Египет Буркина-Фасо (Буркина-Фасо) Тринидад и Тобаго
Комментарии (16)
Айболид
1777285221
Опять "пираты Карибского моря" .
Император 1
1777286047
Кроме последнего соперника все нормальные
Good_win_ФКСМ
1777287983
пустая трата времени на второй и третий матчи...
evgevg13
1777288444
Сурьезные соперники. Надо человек сто привлечь в сборную. Иначе кранты...
aldo conte
1777288927
Египет еще какой-никакой соперник. Остальные - это папуасы. Уж лучше между собой - первый состав со вторым.
Evgenijgerasimov607@gmail
1777291565
Для Карпуши игра с Трипердадом как бальзам,счёт будет двойной
k611
1777293147
Карпин опять какой нибудь экспериментальный состав выставит, что и с Тринидадом вничью сгоняем...
Alexander.saf
1777297433
Опять дохлых кобыл наберёт.
Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
