Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию

Нападающий «Истанбула» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил шансы своей национальной команды выиграть у России.
– Если бы сейчас сборная России встретилась со сборной Узбекистана, как думаешь, за кем бы победа осталась?
– Я верю, что мы можем выиграть. Если у нас оптимальный состав будет, я думаю, мы можем.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
