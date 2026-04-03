  • Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию

Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию

3 апреля, 00:23
2

Нападающий «Истанбула» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил шансы своей национальной команды выиграть у России.

– Если бы сейчас сборная России встретилась со сборной Узбекистана, как думаешь, за кем бы победа осталась?

– Я верю, что мы можем выиграть. Если у нас оптимальный состав будет, я думаю, мы можем.

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Бывший игрок РПЛ возглавляет гонку бомбардиров турецкой Суперлиги
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ 1
Шомуродов призвал игрока ЦСКА сменить клуб 14
Источник: ютуб-канал Fonbet
Товарищеские матчи. Сборные Истанбул Башакшехир Россия Узбекистан Шомуродов Эльдор
Комментарии (2)
Легко выиграют.
Oldtrafford83
Узбеки даже не заметят этих зажравшихся чертей!!!
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
1
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию
3 апреля
2
ВидеоМбаппе отобрал капитанскую повязку сборной Франции у Канте в день его 35-летия
2 апреля
8
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали
1 апреля
5
Анчелотти – Модричу: «У тебя нет бразильского дедушки?»
1 апреля
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали
1 апреля
7
Лепсая похвалил сборную России за матч с Мали: «Отбились!»
1 апреля
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»
1 апреля
12
Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»
1 апреля
7
Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией
1 апреля
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания не смогла победить Египет и другие результаты
1 апреля
1
Лапочкин проанализировал пенальти в пользу сборной России в матче с Мали
31 марта
3
Радимов дал совет игрокам сборной России после ничьей с Мали
31 марта
4
Быстров обратился к Карпину после безголевой ничьей в матче Россия – Мали
31 марта
8
Обляков высказался о незабитом пенальти в матче с Мали
31 марта
1
Карпин – о нулевой ничьей с Мали: «У меня только одна претензия»
31 марта
5
Головин прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
31 марта
1
Глушенков – о ничьей с Мали: «Несильно расстроены, ничего страшного»
31 марта
9
Реакция Губерниева на безголевую ничью сборных России и Мали
31 марта
6
Стал известен стартовый состав России на матч с Мали: 31 марта 2026
31 марта
3
Орлов – о сборной России: «Есть вещи, которые меня просто раздражают»
31 марта
8
Экс-игрок сборной России – о матче с Мали: «Ничего фешенебельного мы не увидим»
31 марта
Генич высказался о демотивации сборной России
31 марта
1
Тренер сборной Португалии ответил на вопрос о завершении карьеры Роналду
31 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
