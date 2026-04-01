Анчелотти – Модричу: «У тебя нет бразильского дедушки?»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти пообщался с капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем после очного товарищеского матча.

«У тебя нет бразильского дедушки?» – сказал итальянец по окончании игры и обнял 40-летнего полузащитника.

Бразилия победила Хорватию со счетом 3:1.

Модрич 13 лет выступал за «Реал», который за этот период дважды возглавлял Анчелотти.