Стало известно, почему Салах не сыграл с Россией

Махмуд Эссам, пресс-офицер товарищеского матча между сборными Египта и России, объяснил отсутствие нападающего Мохамеда Салаха в заявке хозяев.

Товарищеская игра проходит в Каире. Салах, форвард «Ливерпуля» и капитан сборной Египта, не попал в заявку команды на эту встречу.

«Это решение, согласованное с тренерским штабом. Он прибыл в расположение команды только вчера», – сказал пресс-офицер Эссам.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Египте. Встреча проходит на стадионе в Каире.