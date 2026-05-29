Карпин дал оценку игрокам сборной России за матч с Египтом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Египтом.

Россия проиграла Египту со счетом 0:1. Встреча проходила в Каире.

Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.

Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и сыграет на ЧМ-2026.

– Общее впечатление от нашего уровня остается достойным. Как я и говорил до игры, Египет – один из самых сильных соперников за последнее время. Игра показала, что на этом уровне некоторые футболисты достойно смотрелись.

– Вы расстроились, что Мохамед Салах не сыграл?

– Ну да. Хотелось, чтобы Салах сыграл, не только [Омар] Мармуш.

– Что скажете про поле? Все было нормально?

– С чего вы взяли, что не нормально?

– Видел, что в эфире «Матч ТВ» вы пожаловались на поле.

– Вообще про поля ни одного вопроса не было.

– Не было ли желания выпустить Амира Ибрагимова?

– Желание было, возможности не было.