Карпин дал оценку игрокам сборной России за матч с Египтом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Египтом.
- Россия проиграла Египту со счетом 0:1. Встреча проходила в Каире.
- Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
- Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и сыграет на ЧМ-2026.
– Общее впечатление от нашего уровня остается достойным. Как я и говорил до игры, Египет – один из самых сильных соперников за последнее время. Игра показала, что на этом уровне некоторые футболисты достойно смотрелись.
– Вы расстроились, что Мохамед Салах не сыграл?
– Ну да. Хотелось, чтобы Салах сыграл, не только [Омар] Мармуш.
– Что скажете про поле? Все было нормально?
– С чего вы взяли, что не нормально?
– Видел, что в эфире «Матч ТВ» вы пожаловались на поле.
– Вообще про поля ни одного вопроса не было.
– Не было ли желания выпустить Амира Ибрагимова?
– Желание было, возможности не было.
Источник: «Матч ТВ»