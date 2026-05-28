Карпин – о реакции игроков, вызванных в сборную: «Поднывания были»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что многие игроки, вызванные в национальную команду, хотели бы поехать в отпуск.
– Насколько было сложно приглашать футболистов с учетом отпуска. Были ли отказы?
– Отказов прям нет. Но, как правило, поднывания были, да. Чего греха таить. Я это понимаю. Все футболисты поехали в отпуск, а мне надо тренироваться и играть. Поднывания были. Я бы тоже, наверное, хотел бы в отпуск, если бы был игроком.
- 28 мая Россия сыграет товарищеский матч против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
