«О, футболистик!»: Карпин встретил игрока «МЮ» на тренировке сборной России

Футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прибыл на первую тренировку со сборной России.
Игрока встретили главный тренер Валерий Карпин и партнеры.
«О, футболистик подъехал!» – сказал Карпин Ибрагимову.
- В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
- Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15. Поучаствовав в товарищеских матчах за Россию, у Амира не пропадет возможность играть за взрослую Англию.
Источник: «Бомбардир»