  • Советник Путина высказался о сроках снятия бана с российского футбола

Советник Путина высказался о сроках снятия бана с российского футбола

27 мая, 17:39
4

Игорь Левитин, советник президента России Владимира Путина, не знает, когда российские команды будут возвращены в международные турниры.

«Футбол очень популярен, поэтому на него наложены самые тяжелые санкции. И никто не знает, вернется ли российский футбол на международную арену в ближайший год или нет», – сказал Левитин.

  • Бан действует с февраля 2022 года.
  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и не сыграет на ЧМ-2026.
  • Клубы РПЛ не участвовали в 4 еврокубковых сезонах подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1779897789
2050 году И уефашки будут говорить что это великий день и что мы рады принять вас обратно в футбольную семью, что футбол вне политики и тд и тп А мы поверим им и как послушные будем счастливы до ж... Ы
Ответить
VVM1964
1779907210
"Мне надо посоветоваться с шефом"(с) !...🤪
Ответить
Император 1
1779908981
Сейчас объедкин прибежит писать про своего любимого „деда"
Ответить
Интерес
1779909157
Главное-ждать,верить и...регулярно и добросовестно платить взносы,шушукаясь в кулуарах с нашими "нашими сторонниками, сложное положение которых надо понимать".
Ответить
