Советник Путина высказался о сроках снятия бана с российского футбола

Игорь Левитин, советник президента России Владимира Путина, не знает, когда российские команды будут возвращены в международные турниры.

«Футбол очень популярен, поэтому на него наложены самые тяжелые санкции. И никто не знает, вернется ли российский футбол на международную арену в ближайший год или нет», – сказал Левитин.