Советник Путина высказался о сроках снятия бана с российского футбола

Игорь Левитин, советник президента России Владимира Путина, не знает, когда российские команды будут возвращены в международные турниры.
«Футбол очень популярен, поэтому на него наложены самые тяжелые санкции. И никто не знает, вернется ли российский футбол на международную арену в ближайший год или нет», – сказал Левитин.
- Бан действует с февраля 2022 года.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и не сыграет на ЧМ-2026.
- Клубы РПЛ не участвовали в 4 еврокубковых сезонах подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»