Юран оценил мартовские матчи сборной России

Российский тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от товарищеских встреч национальной сборной в марте.

Россияне победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.

Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

«Смотрел оба матча сборной России. Понятно, что играли не с лучшими командами, и понятно, по какой причине. Есть контрольные международные матчи, но мы не участвуем в отборах и финальных соревнованиях.

Сборная Мали понравилась: мощная команда, которая оказывала сопротивление. На мой взгляд, всe равно нужно обыгрывать такие сборные, забивать пенальти. Есть тренерский штаб, которые разберeт какие-то положительные и отрицательные вещи.

Никарагуа тоже команда не с каких-то высоких футбольных стран. В любом случае там тоже стойкие игроки, которые стараются. Сопротивление было, но там мы забили свои мячи.

Если подводить итог, самое главное – мы проводим эти матчи. Остальное разберeт тренерский штаб, сделает выводы», – сказал Юран.