Польская футболистка «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала об угрозах в свой адрес.
– Каĸ в Польше относятся ĸ тому, что ты играешь в России?
– Когда я тольĸо перешла в «Зенит», все было нормально. Не встретила ни одного негативного мнения.
А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в комментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить.
Писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем».
- Гживиньска в «Зените» с 2021 года.
- В составе петербургской команды она стала 3-кратной чемпионкой России.