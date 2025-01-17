Польская футболистка «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала об угрозах в свой адрес.

– Каĸ в Польше относятся ĸ тому, что ты играешь в России?

– Когда я тольĸо перешла в «Зенит», все было нормально. Не встретила ни одного негативного мнения.

А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в комментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить.

Писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем».