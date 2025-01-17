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    • Футболистка «Зенита»: «Мне писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем»

    Футболистка «Зенита»: «Мне писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем»

    Польская футболистка «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала об угрозах в свой адрес.

    – Каĸ в Польше относятся ĸ тому, что ты играешь в России?

    – Когда я тольĸо перешла в «Зенит», все было нормально. Не встретила ни одного негативного мнения.

    А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в комментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить.

    Писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем».

    • Гживиньска в «Зените» с 2021 года.
    • В составе петербургской команды она стала 3-кратной чемпионкой России.

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    Источник: Sport24

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    17.01.2025 15:49
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    R_a_i_n
    1737118823
    Там целые поколения ублюдков вырастили. Да и не только там
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    raritet
    1737119244
    Толерантность в действии...на чем и стоит вся эта Гейропа.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1737119664
    Польша живёт по принципу: Дайте нам поесть, а то нам гадить вам под дверь нечем! Гыгыгы
    Ответить
    Тинез Розоп
    1737123966
    Они же все века такие пи.арасы. У них это в роду передаётся? Гниды...
    Ответить
    ...уефан
    1737124603
    ...Матка Бозка! Польска - курва!...
    Ответить
    Plyash
    1737124877
    " Пшиско едно ", однако...
    Ответить
    Айболид
    1737127460
    Енто "шахта" с "персоной" угрозы строчат .
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