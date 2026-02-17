Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что фрагменты беспилотного летательного аппарата обнаружены возле стадиона академии «Краснодара».

«В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК «Краснодар».

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы», – говорится в сообщении.