Генич – о «Спартаке»: «Да не, фигня, надо пересобирать»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Спартака» после их волевой победы над «Акроном» в 20-м туре РПЛ.

Красно-белые выиграли на своем поле со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

«Вообще хоть какой-то матч «Спартака» может подпадать под анализ? Это такие колебания.

Появляется Дмитриев, который упустил Болдырева, когда забивали третий мяч, привeз пенальти, второй мяч, когда ударил по ноге Беншимолю.

С другой стороны, он активно поучаствовал в атаке и оформил предголевую передачу, когда «Спартак» забивал в конце первого тайма.

Аналитика по игре «Спартака»… Маркиньос сегодня остался на скамейке, например, появился Мартинс. Это очень сложная история, потому что «Спартак» – это как Lego. Ты его собираешь, какая-то деталь подходит, какая-то – другого цвета.

В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», – заявил Генич.