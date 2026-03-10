Быстров прокомментировал слова Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Экс-спартаковец Владимир Быстров оценил резонансное заявление Артема Дзюбы.

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

«Спартак» же взял Заболотного. Почему бы Дзюбу игроком не взять? Это будет хорошая история, если он будет приносить пользу.

Тренеришкой поработал бы – тоже неплохо. Мостового надо главным тренером и Глушакова еще помощником. Будет непобедимое трио.

Взяли бы они чемпионство таким составом? Смотря по чему. Если не по футболу только», – заявил Быстров.