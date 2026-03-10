Быстров прокомментировал слова Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Экс-спартаковец Владимир Быстров оценил резонансное заявление Артема Дзюбы.
После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».
«Спартак» же взял Заболотного. Почему бы Дзюбу игроком не взять? Это будет хорошая история, если он будет приносить пользу.
Тренеришкой поработал бы – тоже неплохо. Мостового надо главным тренером и Глушакова еще помощником. Будет непобедимое трио.
Взяли бы они чемпионство таким составом? Смотря по чему. Если не по футболу только», – заявил Быстров.
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
