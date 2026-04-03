«Кинуть бомжа»: Дзюба пошутил про «Зенит»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба поучаствовал в оригинальном опросе от клубной пресс-службы.

37-летний нападающий и 19-летний вратарь Игнат Тереховский пытались объяснить сленговые выражения.

Один из вопросов был про фразу «кинуть бомжа», что означает отправить бесплатное смс с просьбой перезвонить.

«Это когда тебе из «Зенита» звонят, а ты говоришь «да-да-да» и не переходишь», – пошутил Дзюба.