«Кинуть бомжа»: Дзюба пошутил про «Зенит»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба поучаствовал в оригинальном опросе от клубной пресс-службы.
37-летний нападающий и 19-летний вратарь Игнат Тереховский пытались объяснить сленговые выражения.
Один из вопросов был про фразу «кинуть бомжа», что означает отправить бесплатное смс с просьбой перезвонить.
«Это когда тебе из «Зенита» звонят, а ты говоришь «да-да-да» и не переходишь», – пошутил Дзюба.
- Нападающий в 2015 году перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- Он провел семь сезонов в петербургском клубе, забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Также Дзюба на клубном уровне выступал за «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».
- В составе сборной России отличился 31 забитым мячом и 16 результативными передачами в 56 играх.
Источник: телеграм-канал «Акрона»