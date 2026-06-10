Жирков высказался об отстранении России от международных турниров

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о международном бане страны.

– Можете представить себя на месте нынешнего поколения, которое не играет в международных турнирах, понять, что чувствуют футболисты сборной России?

– Мне кажется, когда ты не играешь [международные] официальные игры за сборную и клубы, всегда тяжело. Это большой удар для футболистов, годы идут, карьера заканчивается за один щелчок.

– Следующий сезон снова без еврокубков, сборная, скорее всего, без отбора на чемпионат Европы. Очередной удар от УЕФА?

– Да. Не знаю, как будет решаться возвращение сборной России, но ситуация тяжелая для игроков и молодежи.