Жирков высказался об отстранении России от международных турниров

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о международном бане страны.
– Можете представить себя на месте нынешнего поколения, которое не играет в международных турнирах, понять, что чувствуют футболисты сборной России?
– Мне кажется, когда ты не играешь [международные] официальные игры за сборную и клубы, всегда тяжело. Это большой удар для футболистов, годы идут, карьера заканчивается за один щелчок.
– Следующий сезон снова без еврокубков, сборная, скорее всего, без отбора на чемпионат Европы. Очередной удар от УЕФА?
– Да. Не знаю, как будет решаться возвращение сборной России, но ситуация тяжелая для игроков и молодежи.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сезон-2026/27 станет пятым подряд без еврокубков для российских клубов.
Источник: «Матч ТВ»