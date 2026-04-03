Раскрыты слова, спровоцировавшие Смолова на избиение человека в «Кофемании»

Владимир Кузьминов, потерпевший по делу экс-нападающего сборной России Федора Смолова, рассказал, с чего начался конфликт с футболистом.

«Мы приехали в кафе позавтракать, обсудить предстоящую выставку, через некоторое время приехала компания Федора Смолова.

Мы особо не вслушивались в разговор, но в этой компании была девушка-блондинка, она попросила принести просекко, ей отказали, поскольку в это время еще не продают.

Тогда она предложила всем [посетителям] оплатить счет, Федор Смолов тоже два раза предложил оплатить уже наш счет, мой друг ответил: «Спасибо, бро, мы сами справимся».

Он пошел обратно, а потом обернулся и спросил: «Какой я тебе бро? Ты что со мной на «ты» разговариваешь?» И ударил меня, я почувствовал, что зубы расходятся«, – поделился воспоминаниями Кузьминов.