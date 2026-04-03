Раскрыты слова, спровоцировавшие Смолова на избиение человека в «Кофемании»

Владимир Кузьминов, потерпевший по делу экс-нападающего сборной России Федора Смолова, рассказал, с чего начался конфликт с футболистом.
«Мы приехали в кафе позавтракать, обсудить предстоящую выставку, через некоторое время приехала компания Федора Смолова.
Мы особо не вслушивались в разговор, но в этой компании была девушка-блондинка, она попросила принести просекко, ей отказали, поскольку в это время еще не продают.
Тогда она предложила всем [посетителям] оплатить счет, Федор Смолов тоже два раза предложил оплатить уже наш счет, мой друг ответил: «Спасибо, бро, мы сами справимся».
Он пошел обратно, а потом обернулся и спросил: «Какой я тебе бро? Ты что со мной на «ты» разговариваешь?» И ударил меня, я почувствовал, что зубы расходятся«, – поделился воспоминаниями Кузьминов.
- Сегодня мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы объявила о прекращении дела в отношении Смолова.
- Прокуратура выступала против прекращения уголовного преследования.
- Инцидент в «Кофемании» произошел 28 мая 2025 года.
- Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей, достигнув мирового соглашения.
- Он обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).