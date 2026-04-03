Прокуратура выступила против закрытия уголовного дела Смолова

Прокурор возражает против прекращения уголовного преследования экс-нападающего сборной России Федора Смолова.

«Смолов – бывший футболист сборной России. Должен служить примером для молодых спортсменов. На самом же деле своими действиями он дискредитирует образ спортсмена.

Поэтому мы считаем, что прекращение дела за примирением сторон не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства», – сказала прокурор.