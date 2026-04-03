  • Прокуратура выступила против закрытия уголовного дела Смолова

Прокуратура выступила против закрытия уголовного дела Смолова

3 апреля, 15:57
21

Прокурор возражает против прекращения уголовного преследования экс-нападающего сборной России Федора Смолова.

«Смолов – бывший футболист сборной России. Должен служить примером для молодых спортсменов. На самом же деле своими действиями он дискредитирует образ спортсмена.

Поэтому мы считаем, что прекращение дела за примирением сторон не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства», – сказала прокурор.

  • Уголовное дело против Смолова было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
  • Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
  • Форвард обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
  • По словам футболиста, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.

Источник: ТАСС
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775223051
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Всё же решили из Фёдора второго Эдуарда Стрельцова сделать? Он хотя бы не коррупционер ⚽️
Lenin26
1775224149
Объявленная формулировка прокурора выглядит смешно,просто слова обиженного мальчика,то есть данный деятель,который должен действовать согласно букве закона,начинает оперировать формулировками справедливости и морали (отомстить,показательно покарать),что зачастую не соответствует статьям законодательства РФ.
Cleaner
1775224268
Почетный Колосков компрометирует спорт и ничего! Ему можно. А Феде ну никак нельзя!...((((((((((((
evgevg13
1775225058
Человек помаял бабки и примирился.. А прокурорских кинули. Вот и "патриотическое" негодование...
mutabor0992
1775227763
И правильно!Нужно еще "срубить бабла" с этого мажора...А потом отправить на "перековку"!На "химию".На пригородном вокзале туалеты мыть.
Красногорск_Фан
1775228008
То что участник сборной России по футболу однозначно отягощающее с такими гнусными играми )))
FWSPM
1775228139
федя ну что ты как маленький...всем занес а прокурору забыл
Strig
1775230079
не тем прокуроры заняты... моральный облик молодёжи? да где он? нашим футболом мало кто интересуется до такой степени... на трибунах сплошь мат... ау, прокуроры!
VVM1964
1775230181
Прям не прокуратура, а баба Яга !)...
Gwynbleidd
1775236515
Прокуроры бы лучше своими делами занимались, там коррупционер на коррупционере или за правительство взялись... Какой они пример подают гражданам? Все в декларациях пишут фейковые доходы, а сами на личных самолётах летают...
