Прокуратура выступила против закрытия уголовного дела Смолова

Прокурор возражает против прекращения уголовного преследования экс-нападающего сборной России Федора Смолова.
«Смолов – бывший футболист сборной России. Должен служить примером для молодых спортсменов. На самом же деле своими действиями он дискредитирует образ спортсмена.
Поэтому мы считаем, что прекращение дела за примирением сторон не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства», – сказала прокурор.
- Уголовное дело против Смолова было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
- Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
- Форвард обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
- По словам футболиста, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.
Источник: ТАСС