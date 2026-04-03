Суд вынес решение по делу Смолова

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов избежит уголовного преследования.
«Прекратить уголовное дело в отношении Смолова«, – огласила решение мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы.
- Уголовное дело против Смолова было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
- Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
- Форвард обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
- По словам футболиста, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.
- Прокуратура выступала против прекращения уголовного преследования.
Источник: «РИА Новости»