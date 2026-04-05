В «Динамо» ответили на дерзкое заявление «Спартака»

Глава медиа «Динамо» Дмитрий Симонов отреагировал на дерзкое заявление коллеги из «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Он сказал ранее: «Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты».

– Мы не готовы крутиться вокруг «Спартака» и не крутимся вокруг «Спартака». Мы крутимся вокруг «Динамо». Могу повторить слова Павла Пивоварова. Его спросили, ставит ли «Динамо» цель обогнать «Спартак» в чемпионате? Мы ставим цель обогнать всех, а при нынешней ситуации – обогнать всех, кого возможно.

– Так мы дойдем до утверждения, что «Динамо» самый популярный клуб.

– У нас растут цифры посещаемости. Рост по сравнению с прошлым сезоном очень существенный. Растет и диджитал.