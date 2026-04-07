Вице-губернатора Краснодарского края подозревают в отмывании денег через «Кубань»

Представитель Генпрокуратуры РФ во время судебного заседания по делу вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки рассказал о раскрытой схеме незаконного обогащения.

По его словам, в период с 2015 по 2016 год часть средств от субсидий и других преференций аграриям переводилась под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань», а затем эти деньги распределялись между Коробкой и другими чиновниками.

«Коробка за предоставление субсидий из регионального бюджета, за предоставление сельхозземель тем или иным коммерческим предприятиям, за предоставление иных льгот сформировал систему «поборов», которая заключалась в перечислении под видом пожертвований, их принимал футбольный клуб «Кубань».

Таким образом, за 2015-2016 годах на счет футбольного клуба было перечислено свыше 1 миллиарда рублей. В дальнейшем Коробка иницировал в отношении бывшего представителя клуба уголовное дело, а схему «поборов» был вынужден переориентировать на Первореченский спортивный футбольный клуб «ПСК».

Приложены результаты оперативно-розыскной деятельности: рассекречены телефонные переговоры, где Андрей Николаевич обсуждает с должностными лицами региона размер субсидий, который будет выделяться подконтрольным лицам, обсуждает необходимость выделения субсидий в большем объеме, разницу они в дальнейшем получали в виде «откатов», – заявил представитель Генпрокуратуры.