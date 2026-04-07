  • Вице-губернатора Краснодарского края подозревают в отмывании денег через «Кубань»

Вице-губернатора Краснодарского края подозревают в отмывании денег через «Кубань»

7 апреля, 16:42
Представитель Генпрокуратуры РФ во время судебного заседания по делу вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки рассказал о раскрытой схеме незаконного обогащения.

По его словам, в период с 2015 по 2016 год часть средств от субсидий и других преференций аграриям переводилась под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань», а затем эти деньги распределялись между Коробкой и другими чиновниками.

«Коробка за предоставление субсидий из регионального бюджета, за предоставление сельхозземель тем или иным коммерческим предприятиям, за предоставление иных льгот сформировал систему «поборов», которая заключалась в перечислении под видом пожертвований, их принимал футбольный клуб «Кубань».

Таким образом, за 2015-2016 годах на счет футбольного клуба было перечислено свыше 1 миллиарда рублей. В дальнейшем Коробка иницировал в отношении бывшего представителя клуба уголовное дело, а схему «поборов» был вынужден переориентировать на Первореченский спортивный футбольный клуб «ПСК».

Приложены результаты оперативно-розыскной деятельности: рассекречены телефонные переговоры, где Андрей Николаевич обсуждает с должностными лицами региона размер субсидий, который будет выделяться подконтрольным лицам, обсуждает необходимость выделения субсидий в большем объеме, разницу они в дальнейшем получали в виде «откатов», – заявил представитель Генпрокуратуры.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Кубань
Комментарии (9)
Дубина
1775569874
Аль-бзянит бы проверить(( От там было многое вылезло! ЗПРФ...
Ответить
темирхан
1775572312
ой! не ужели!? а то что вся страна про ворована на сквозь и разворовывается начиная с олигархов, разве в КРЕМЛЕ не видят???
Ответить
FWSPM
1775572951
никогда такого не было и вот опять
Ответить
rash1959
1775576711
Какие могут быть подозрения на такого чиновника? Это фактический факт!
Ответить
Dos_Santos
1775590742
Ткачева бы проверили. Да только царь добра не даст
Ответить
АЛЕКС 58
1775612010
Почётного президента Кубани Сашку чуму проверять нужно в первую очередь
Ответить
Hector вернулся
1775667465
Через этот клуб всегда отмывались баблишки
Ответить
