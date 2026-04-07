⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет

7 апреля, 21:02
21

В Румынии подтвердили смерть известного тренера Мирчи Луческу.

Он умер сегодня около 20:40 по московскому времени в Университетской больнице Бухареста.

Луческу скончался в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.

  • Тренер в сезоне-2016/17 работал в «Зените».
  • До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
  • Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
  • Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.

Источник: твиттер журналиста Эмануэля Рошу
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Румыния Зенит Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (21)
Император 1
1775585870
Земля пухом, почему то уже после предыдущей новости понял, что всё(
Ответить
R_a_i_n
1775586076
Оставил след в нашем футболе. Спи, Мирчи.
Ответить
САДЫЧОК
1775586189
Жил футболом и в футболе , а в его возрасте 80 лет! быть востребованным на высочайшем уровне-это говорит о многом.Его Шахтер с Срной, Фернандиньо, Виллианом, Мхитаряном, Дугласом Костой и Луисом Адриано незабываем! Футбол не забудет Луческу!
Ответить
Имя на эTом сайте
1775586377
Земля пухом.
Ответить
Ден 781
1775586555
Соболезнуем Земля пухом
Ответить
Спартач80
1775586629
Великий тренер!
Ответить
гидромашина
1775587550
Победы в Динамо Киев и Шахтер Донецк его заслуга.Украина скорбит.
Ответить
Damir07
1775587861
Очень жалко мужика хороший тренер был Но дай Аллах чтобы каждый мог дожить до таких лет в наше время
Ответить
гидромашина
1775588155
Замечательный был человек.Мудрый. Вспоминаются его слова о в.ойне --«Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни. Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно» https://bombardir.ru/news/714122-luchesku-vyskazalsya-o-konflikte-rossii-i-ukrainy Это вам не Пономарев выживший из ума, и призывающий уничтожить весь цивилизованный мир ядерными бомбами.
Ответить
BlackMurder34
1775591968
Земля пухом
Ответить
