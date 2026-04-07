⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет

В Румынии подтвердили смерть известного тренера Мирчи Луческу.
Он умер сегодня около 20:40 по московскому времени в Университетской больнице Бухареста.
Луческу скончался в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- Тренер в сезоне-2016/17 работал в «Зените».
- До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.
Источник: твиттер журналиста Эмануэля Рошу