Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал смерть известного румынского тренера Мирчи Луческу.
«Это очень грустный день для футбола, поскольку мы прощаемся с легендой нашей игры – Мирча Луческу был выдающимся человеком, с которым мне посчастливилось неоднократно проводить время в последние годы.
Он оставляет после себя настоящее наследие: он был капитаном сборной Румынии на чемпионате мира 1970 года и сделал столь уважаемую тренерскую карьеру – все, кто имел удовольствие его знать и честь работать с ним, знали, как сильно он жил и дышал футболом.
Мое сердце, как и мысли всего мирового футбольного сообщества, обращены к его семье, друзьям и всем, кто его знал. Покойся с миром», – написал Инфантино в соцсетях.
- Тренер скончался в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
- До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.
Источник: «Бомбардир»