Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал смерть известного румынского тренера Мирчи Луческу.

«Это очень грустный день для футбола, поскольку мы прощаемся с легендой нашей игры – Мирча Луческу был выдающимся человеком, с которым мне посчастливилось неоднократно проводить время в последние годы.

Он оставляет после себя настоящее наследие: он был капитаном сборной Румынии на чемпионате мира 1970 года и сделал столь уважаемую тренерскую карьеру – все, кто имел удовольствие его знать и честь работать с ним, знали, как сильно он жил и дышал футболом.

Мое сердце, как и мысли всего мирового футбольного сообщества, обращены к его семье, друзьям и всем, кто его знал. Покойся с миром», – написал Инфантино в соцсетях.