Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу

Вчера, 01:17
1

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал смерть известного румынского тренера Мирчи Луческу.

«Это очень грустный день для футбола, поскольку мы прощаемся с легендой нашей игры – Мирча Луческу был выдающимся человеком, с которым мне посчастливилось неоднократно проводить время в последние годы.

Он оставляет после себя настоящее наследие: он был капитаном сборной Румынии на чемпионате мира 1970 года и сделал столь уважаемую тренерскую карьеру – все, кто имел удовольствие его знать и честь работать с ним, знали, как сильно он жил и дышал футболом.

Мое сердце, как и мысли всего мирового футбольного сообщества, обращены к его семье, друзьям и всем, кто его знал. Покойся с миром», – написал Инфантино в соцсетях.

  • Тренер скончался в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
  • В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
  • До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
  • Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
  • Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.

Источник: «Бомбардир»
Луческу Мирча Инфантино Джанни
Комментарии (1)
гидромашина
1775600524
Присоединяюсь к словам Джанни Инфантино.Мирча Луческу был выдающимся человеком.Покойся с миром.
