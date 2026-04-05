80-летнего Луческу ввели в кому

Больница, где проходит лечение бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, опубликовала пресс-релиз о состоянии 80-летнего спортсмена.
«В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения.
В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
В настоящее время изменений нет. Мы вернемся с публичной информацией, если того потребует ситуация», – сообщила больница.
DigiSport добавляет, что Луческу ввели в искусственную кому.
- На этой неделе Луческу уволили из сборной Румынии.
- Он возглавлял национальную команду с августа 2024 года.
- В сезоне‑2016/17 тренер работал в «Зените», а наибольших успехов достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.
Источник: GSP