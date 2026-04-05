80-летнего Луческу ввели в кому

5 апреля, 13:24
2

Больница, где проходит лечение бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, опубликовала пресс-релиз о состоянии 80-летнего спортсмена.

«В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения.

В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

В настоящее время изменений нет. Мы вернемся с публичной информацией, если того потребует ситуация», – сообщила больница.

DigiSport добавляет, что Луческу ввели в искусственную кому.

  • На этой неделе Луческу уволили из сборной Румынии.
  • Он возглавлял национальную команду с августа 2024 года.
  • В сезоне‑2016/17 тренер работал в «Зените», а наибольших успехов достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.

Еще по теме:
Реакция Семина на смерть Луческу
Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу
Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу
Источник: GSP
Румыния. Лига I Луческу Мирча
Комментарии (2)
Коста008
1775387338
Здоровья Мирче!
Ответить
Император 1
1775388386
Борись, Луческу, здоровья тебе
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Все новости
Все новости
Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу
Вчера, 01:17
1
Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу
Вчера, 00:21
1
Глава румынского футбола попрощался с Луческу
7 апреля
Журналист – о состоянии Луческу: «Его сердце не работает»
7 апреля
2
Луческу будут спасать с помощью ЭКМО
6 апреля
1
80-летнего Луческу ввели в кому
5 апреля
2
Рабинер отреагировал на ситуацию Луческу, который борется за жизнь
4 апреля
Стало известно, что спасло от смерти 80-летнего Луческу
3 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
5
Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке
30 марта
Новая информация о состоянии 80-летнего Луческу
29 марта
В сборной Румынии прояснили будущее 80-летнего Луческу
23 февраля
80-летнего экс-тренера «Зенита» экстренно госпитализировали
23 января
80-летний Луческу установил мировой рекорд
2025.09.06 10:29
ФотоЛуческу в 79 лет возглавил сборную Румынии
2024.08.06 12:50
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
Все новости
