80-летнего Луческу ввели в кому

Больница, где проходит лечение бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, опубликовала пресс-релиз о состоянии 80-летнего спортсмена.

«В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения.

В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

В настоящее время изменений нет. Мы вернемся с публичной информацией, если того потребует ситуация», – сообщила больница.

DigiSport добавляет, что Луческу ввели в искусственную кому.