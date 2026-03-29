Новая информация о состоянии 80-летнего Луческу

Александр Спиридон рассказал о состоянии Мирчи Луческу после госпитализации.

Александр Спиридон, бывший помощник главного тренера Мирчи Луческу в «Шахтере» и «Зените», сообщил, что румынский специалист чувствует себя стабильно.

«Недавно общались с Мирчей. Он чувствует себя стабильно, завтра будут делать коронарографию», – сказал Спиридон.