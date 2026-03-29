Новая информация о состоянии 80-летнего Луческу

Александр Спиридон рассказал о состоянии Мирчи Луческу после госпитализации.
Александр Спиридон, бывший помощник главного тренера Мирчи Луческу в «Шахтере» и «Зените», сообщил, что румынский специалист чувствует себя стабильно.
«Недавно общались с Мирчей. Он чувствует себя стабильно, завтра будут делать коронарографию», – сказал Спиридон.
- Ранее сообщалось, что 80-летний Луческу потерял сознание во время технического совещания перед тренировкой сборной Румынии.
- Луческу возглавляет национальную команду с лета 2024 года, а с 2016 по 2017 год он работал главным тренером «Зенита».
- Наибольших тренерских побед Луческу достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.
Источник: «Чемпионат»