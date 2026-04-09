С Луческу простились на главном стадионе Румынии

Вчера, 18:59
1

В Бухаресте состоялась церемония прощания с бывшим главным тренером сборной страны Мирчей Луческу.

Гроб с телом тренера привезли на главный стадион Румынии. Церемонию прощания транслировали на местном телевидении. Кадр из нее представлен ниже.

  • Тренер скончался 7 апреля в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
  • В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
  • До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
  • Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
  • Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.

Источник: «Бомбардир»
Румыния. Лига I Луческу Мирча
Комментарии (1)
гидромашина
1775761467
R.I.P.
Ответить
