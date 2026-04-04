Рабинер отреагировал на ситуацию Луческу, который борется за жизнь

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на положение бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
Сообщалось, что 80-летний специалист перенес острый инфаркт миокарда. Через несколько часов у него, предположительно, случился второй инфаркт.
«Очень тревожно за Мирчу Луческу. Он снова в реанимации. Здоровья большому тренеру, который так предан игре и профессии, что тренировал и в 80. А теперь борется за жизнь», – написал Рабинер.
- На этой неделе Луческу уволили из сборной Румынии.
- Он возглавлял национальную команду с августа 2024 года.
- В сезоне‑2016/17 тренер работал в «Зените», а наибольших успехов достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера