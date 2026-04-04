Рабинер отреагировал на ситуацию Луческу, который борется за жизнь

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на положение бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

Сообщалось, что 80-летний специалист перенес острый инфаркт миокарда. Через несколько часов у него, предположительно, случился второй инфаркт.

«Очень тревожно за Мирчу Луческу. Он снова в реанимации. Здоровья большому тренеру, который так предан игре и профессии, что тренировал и в 80. А теперь борется за жизнь», – написал Рабинер.