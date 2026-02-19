Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ

Агент экс-защитника «Челси» и сборной Франции Курта Зумы пытается найти для игрока работу в РПЛ.

Футболист находится без команды после ухода из «ЧФР Клуж» в январе. Игрок и его представитель считают трансфер в румынский клуб ошибкой, несмотря на то, что в нем защитник зарабатывал 800 тысяч евро в год.

Летом 2025 года Зума уже обсуждал возможное продолжение карьеры в РПЛ и требовал зарплату размером в 1,5-2 миллиона евро в год. Сейчас француз готов снизить свои требования до 400 тысяч евро в год.

За «ЧФР Клуж» в этом сезоне 31-летний француз провел 4 матча.