Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ

Агент экс-защитника «Челси» и сборной Франции Курта Зумы пытается найти для игрока работу в РПЛ.
Футболист находится без команды после ухода из «ЧФР Клуж» в январе. Игрок и его представитель считают трансфер в румынский клуб ошибкой, несмотря на то, что в нем защитник зарабатывал 800 тысяч евро в год.
Летом 2025 года Зума уже обсуждал возможное продолжение карьеры в РПЛ и требовал зарплату размером в 1,5-2 миллиона евро в год. Сейчас француз готов снизить свои требования до 400 тысяч евро в год.
За «ЧФР Клуж» в этом сезоне 31-летний француз провел 4 матча.
- Зума выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси» в 2021 году. Также на его счету победы в Лиге конференций, Суперкубке УЕФА, Лиге наций УЕФА, 2 титула чемпиона Англии, победа на чемпионате мира U-20 и выигрыши Кубков лиг Англии и Франции.
- В 2022-м Курт Зума попал в громкий скандал после того, как избил своего кота. Игрока оштрафовали на 250 тысяч фунтов стерлингов, приговорили к 180 часам общественных работ и запретили держать котов в течение пяти лет.
Источник: Legalbet