Шнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (2:1).
«Кстати, чистый пенальти, наступ Муфи – вот замедление и увеличение. Нравится этот игрок, но умудрился целых два пенальти привезти за игру 🤷🏼♂️
Давайте пожалеем сегодня пупсиков, которые любят теории заговоров! Оказывается, и пенальти назначены по делу (кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»), и «Оренбург» бьется с Питером.
Но это не станет сюрпризом для тех, кто помнит предыдущие игры команд в Оренбурге: 0-1 с голом Ерохина на 96-й, победа «Оренбурга» 3-1, ничья 2-2 с голом Сергеева на 95-й. Хорошо помню первый матч в 2017-м, когда «Зенит» отскакивал, по ногам лупил, еле выиграл 1:0. Но чего уж, экспертов не переубедить:)
Браво, «Оренбург» и Ахметзянов! Заслуженная победа, мощно и смело», – написал Шнякин.
- Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
- На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.