  • Шнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»

Шнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»

Вчера, 15:24
6

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (2:1).

«Кстати, чистый пенальти, наступ Муфи – вот замедление и увеличение. Нравится этот игрок, но умудрился целых два пенальти привезти за игру 🤷🏼‍♂️

Давайте пожалеем сегодня пупсиков, которые любят теории заговоров! Оказывается, и пенальти назначены по делу (кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»), и «Оренбург» бьется с Питером.

Но это не станет сюрпризом для тех, кто помнит предыдущие игры команд в Оренбурге: 0-1 с голом Ерохина на 96-й, победа «Оренбурга» 3-1, ничья 2-2 с голом Сергеева на 95-й. Хорошо помню первый матч в 2017-м, когда «Зенит» отскакивал, по ногам лупил, еле выиграл 1:0. Но чего уж, экспертов не переубедить:)

Браво, «Оренбург» и Ахметзянов! Заслуженная победа, мощно и смело», – написал Шнякин.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
  • На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Источник: телеграм-канал «Сплошняк | Дмитрий Шнякин»
NewLife
1772973612
Шнякин балбес, вообще не понимающий футбол - это отличительная черта работников срач тв. Объективно: Пуховой был первым на мяче, желая его выбить, синитовец опоздал и ударил снизу по ноге соперника, чья нога затем естественно опустилась на ступню нарушителя синитовца. Шнякин - вон из профессии !
Ответить
Император Бомжей
1772973862
«Зенит» может «перенести» столетие на 2031 год: во времена СССР датой основания клуба считался именно 1931 год, когда команда ЛМЗ дебютировала в чемпионате Ленинграда. Об этом же рассказывал футбольный историк и член IFFHS Лукосяк: по его словам, в 1999 году «Мутко выбрал без него» 1925-й в качестве года основания клуба. Если «Зенит» и в этом сезоне не выиграет ни одного трофея, в теории у клуба есть исторические основания отметить своё уже «третье» столетие в 2031 году
Ответить
Garrincha58
1772975415
Уберите гл. тренера и команда сразу заиграет
Ответить
Интерес
1772975990
Суворов :"Как жаль,что я не был при Корфу хотя бы мичманом!".
Ответить
andr45
1772977178
Это первый пенальти по делу, когда мяч попадает в руку?) Это второй пенальти по делу, где пид*ерская слякоть просто на всякий случай САМОСТОЯТЕЛЬНО падает?) Но Бог мразь метит) Интересно, Миллер премию решале выпишет или зажмет?))
Ответить
