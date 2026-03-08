Шнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (2:1).

«Кстати, чистый пенальти, наступ Муфи – вот замедление и увеличение. Нравится этот игрок, но умудрился целых два пенальти привезти за игру 🤷🏼‍♂️

Давайте пожалеем сегодня пупсиков, которые любят теории заговоров! Оказывается, и пенальти назначены по делу (кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»), и «Оренбург» бьется с Питером.

Но это не станет сюрпризом для тех, кто помнит предыдущие игры команд в Оренбурге: 0-1 с голом Ерохина на 96-й, победа «Оренбурга» 3-1, ничья 2-2 с голом Сергеева на 95-й. Хорошо помню первый матч в 2017-м, когда «Зенит» отскакивал, по ногам лупил, еле выиграл 1:0. Но чего уж, экспертов не переубедить:)

Браво, «Оренбург» и Ахметзянов! Заслуженная победа, мощно и смело», – написал Шнякин.