Семак объяснил поражение от «Оренбурга»

Сегодня, 14:45
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 20‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

– Как оценю матч? Конечно, неудовлетворительно и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не нашей стороне.

Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нем играть можно лучше.

– Как принималось решение, кто будет бить пенальти?

– У нас есть пенальтисты, которые должны исполнять. Мантуан раньше забивал больше, сейчас не забил, Мостовой тоже. Такой сегодня день, пенальти – это тоже лотерея.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
  • На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Семак Сергей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1772971361
Семак объяснил поражение от «Оренбурга» - Во всём виноваты судьи, погода, игроки и фарм "Оренбург".
Ответить
boris63
1772971401
Не Серёга пора уже тебе когти рвать,пока не началось.
Ответить
Fibercore
1772971441
Как же все рады поражению ЗПРФ... А этотвсего лишь стратегия на будущее. Свои очки они возьмут с прямыми конкурентами, а вот поддержать фарм - это нужное дело. Не адивлюсь, если сегодня удалят кого из Краснодара и разначат пенальти. Крас тоже сегодня проиграет.
Ответить
VVM1964
1772971453
Надо больше Джонов, ещё больше Джонов! Маловато будет! - ещё Джонов дайте!)))...
Ответить
Taps
1772971532
Команда явно уже не хочет Семака. Да и Соболь поднасрал ему.
Ответить
волчарик
1772971841
Все гораздо проще. Приехали не в футбол играть, а наряды демонстрировать. Семак из тренера превращается в стилиста.
Ответить
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1772973297
Какая удача Серёжа? Ты просто обосрался, не подготовил команду.
Ответить
Император Бомжей
1772973946
«Зенит» может «перенести» столетие на 2031 год: во времена СССР датой основания клуба считался именно 1931 год, когда команда ЛМЗ дебютировала в чемпионате Ленинграда. Об этом же рассказывал футбольный историк и член IFFHS Лукосяк: по его словам, в 1999 году «Мутко выбрал без него» 1925-й в качестве года основания клуба. Если «Зенит» и в этом сезоне не выиграет ни одного трофея, в теории у клуба есть исторические основания отметить своё уже «третье» столетие в 2031 году
Ответить
ZENIT-59
1772974153
Так бездумно играть в гостях команде претендующей на золото невозможно! Семак вновь посчитал Оренбург слабаками и поплатился за самоуверенность!Индивидуального мастерства игроков недостаточно -игровая мысль должна прослеживаться но ее как раз и невидно!
Ответить
...уефан
1772975046
...хотел самого себя процитировать, но помню только, что-то о весне, грядках и всходах сельдерея уже "клаву царапал")...
Ответить
