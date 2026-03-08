Семак объяснил поражение от «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 20‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

– Как оценю матч? Конечно, неудовлетворительно и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не нашей стороне.

Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нем играть можно лучше.

– Как принималось решение, кто будет бить пенальти?

– У нас есть пенальтисты, которые должны исполнять. Мантуан раньше забивал больше, сейчас не забил, Мостовой тоже. Такой сегодня день, пенальти – это тоже лотерея.