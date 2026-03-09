Ленини назвал причину поражения «Краснодара» от «Рубина»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал, почему его команда проиграла «Рубину» в 20-м туре РПЛ.

Казанцы на своем поле победили со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Несмотря на поражение, «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате благодаря осечке «Зенита».

Клуб просил о переносе матча из-за сильного мороза в Татарстане, но ему отказали.

«Да, погодные условия были на руку «Рубину». Это их регион и их климат, они больше привыкли к такому. У нас в Краснодаре не бывает такого холода.

Мы не снимаем с себя ответственность. У нас не получилось достигнуть своей цели. Нам нужно улучшать игру и бороться за три очка в следующих матчах», – заявил Ленини.