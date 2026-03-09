Орлов разочарован игроком «Зенита»: «Куда все делось?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после зимней паузы.

Вингер провел 2 из 3 матчей в феврале-марте.

Он сделал голевую передачу на Луиса Энрике в концовке встречи 19-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

Накануне Глушенков не помог «Зениту» избежать поражения от «Оренбурга» – 1:2.

«Семак поберег Барриоса для «Спартака». Это его право. Его выбор. Но у меня возникает другой вопрос.

Что происходит с Глушенковым? Куда все делось? Ничего же не получается. Ни ударов. Ни передач. Где конкретика? Мало остроты, мало! От него ждут совсем другого футбола.

Максим вышел на своей любимой позиции – справа в атаке. Луиса Энрике перевели налево. Но ему там пока не с кем сыграться. Нет связки. Он тоже свой максимум не показал. Не в форме сейчас и Дуглас Сантос.

Раньше у «Зенита» работали «треугольники». Малком, Вендел, Клаудиньо... Были эти связки. Сейчас этого, увы, не видно», – сказал Орлов.