Орлов разочарован игроком «Зенита»: «Куда все делось?»

Сегодня, 14:31
9

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после зимней паузы.

  • Вингер провел 2 из 3 матчей в феврале-марте.
  • Он сделал голевую передачу на Луиса Энрике в концовке встречи 19-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).
  • Накануне Глушенков не помог «Зениту» избежать поражения от «Оренбурга» – 1:2.

«Семак поберег Барриоса для «Спартака». Это его право. Его выбор. Но у меня возникает другой вопрос.

Что происходит с Глушенковым? Куда все делось? Ничего же не получается. Ни ударов. Ни передач. Где конкретика? Мало остроты, мало! От него ждут совсем другого футбола.

Максим вышел на своей любимой позиции – справа в атаке. Луиса Энрике перевели налево. Но ему там пока не с кем сыграться. Нет связки. Он тоже свой максимум не показал. Не в форме сейчас и Дуглас Сантос.

Раньше у «Зенита» работали «треугольники». Малком, Вендел, Клаудиньо... Были эти связки. Сейчас этого, увы, не видно», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1773056170
Я отвечу на вопрос Орлова. Семак подкаблучник. Его баба, хочет денег, ему нужно разорвать договор и ролучить бабло. Он из кожи вон лезет, бабла хочет!
Ответить
...уефан
1773056471
...дед-Ген, хорош ныть! Мне, болельщику Спартака, и то уже обрыдло твоё геморроидальное нытьё. Пара удачных игр и ты сорвёшься в старческо-щенячий восторг с недержанием мочи от нахлынувших эмоций, где каждый игрок Зенита будет тебе, как родной внучек, самый лучший во всём Мире...
Ответить
Garrincha58
1773057706
Глушенков так же играл в Крыльях пофеерит пару матчей и потом его не видно так же и в Спартаке было потом в Локо он такой игрок настроения встанет не стой ноги и на игру забьёт короче опофигист он же сам говорил ему результат не важен, как пойдёт так и пойдёт
Ответить
Garrincha58
1773057918
Дугласа Сантоса теперь можно смело продавать, как он потерял гражданство стал себя беречь для ЧМ и его можно понять это его последний шанс сыграть на ЧМ. Тоже самое касается и Луиса он тоже не хочет пропустить мундиаль.
Ответить
andr45
1773058789
РАДИМОВ «Выскажу свою версию происходящего. Семак хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение»
Ответить
NewLife
1773061218
"Раньше у «Зенита» работали «треугольники». Малком, Вендел, Клаудиньо.." Раньше у «Зенита» работали «треугольники» Газпром, РФС, КДК)))
Ответить
нейтральныйкакникто
1773066729
ПИЖОНЫ!!!!
Ответить
