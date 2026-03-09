Введите ваш ник на сайте
Степашин объяснил успехи Гусева в «Динамо»

Сегодня, 10:29
4

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после победы над ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ высказался об удачной игре бело-голубых.

– Сергей Вадимович, поздравляем с победой. 4:1 – опять разгром! После возобновления сезона «Динамо» забило в трех матчах («Крыльям», «Спартаку» и ЦСКА) уже 12 мячей – что случилось?

– Команда играет в свой футбол. Есть тренер отечественный, который любит и понимает «Динамо». В общем-то и все.

– Все отметили, что бело-голубые играли очень раскрепощенно. Может, потому что снег пошел?

– Да нет, просто команда играет в футбол. Надо относится к людям по-людски. И надо понимать, что «Динамо» для тебя – это не проходной пропуск. Надо любить команду, любить футбол.

– Уже второй раз подряд Гусев выпускает 17-летнего Маринкина. В чем стратегия «Динамо»?

– Хороший мальчик. Я думаю, что у нас есть еще много молодых замечательных ребят. Я надеюсь, что и Костя Тюкавин забьет свой гол. У нас впереди борьба за Кубок страны.

– «Динамо» уже на седьмом месте. С такой игрой можно подумать и о медалях?

– Я уже тысячу раз говорил. Когда Юрий Павлович Семин выиграл Кубок, «Локомотив» занял седьмое место. На следующий год он стал чемпионом страны. Кстати, Юрий Павлович мне сегодня первым позвонил.

– Динамовцы сегодня поздравили всех женщин – работниц МВД, своих жен, матерей, дочерей… Мы присоединяемся.

– Да, блестящая игра, хороший футбол. Я думаю, нашим динамовским барышням он тоже очень понравился.

  • Бело-голубые ранее победили «Крылья Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ, а затем выиграли у «Спартака» (5:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • В чемпионате России «Динамо» занимает 7-е место с 27 очками после 20 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива», который провел на игру меньше, составляет 13 очков.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
Император Бомжей
1773041679
Это потому, что ему из ФСБ позвонили)))
Ответить
Номэд
1773044870
Ничего, скоро всё вернётся на круги своя...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1773045512
Это не игра вдолгую. Эйфория пройдёт быстро.
Ответить
Вальдемар Запашный
1773056203
Динамо в трёх играх забило 13-ть мячей, автор в школу пора считать учиться.
Ответить
