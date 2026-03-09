Степашин объяснил успехи Гусева в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после победы над ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ высказался об удачной игре бело-голубых.
– Сергей Вадимович, поздравляем с победой. 4:1 – опять разгром! После возобновления сезона «Динамо» забило в трех матчах («Крыльям», «Спартаку» и ЦСКА) уже 12 мячей – что случилось?
– Команда играет в свой футбол. Есть тренер отечественный, который любит и понимает «Динамо». В общем-то и все.
– Все отметили, что бело-голубые играли очень раскрепощенно. Может, потому что снег пошел?
– Да нет, просто команда играет в футбол. Надо относится к людям по-людски. И надо понимать, что «Динамо» для тебя – это не проходной пропуск. Надо любить команду, любить футбол.
– Уже второй раз подряд Гусев выпускает 17-летнего Маринкина. В чем стратегия «Динамо»?
– Хороший мальчик. Я думаю, что у нас есть еще много молодых замечательных ребят. Я надеюсь, что и Костя Тюкавин забьет свой гол. У нас впереди борьба за Кубок страны.
– «Динамо» уже на седьмом месте. С такой игрой можно подумать и о медалях?
– Я уже тысячу раз говорил. Когда Юрий Павлович Семин выиграл Кубок, «Локомотив» занял седьмое место. На следующий год он стал чемпионом страны. Кстати, Юрий Павлович мне сегодня первым позвонил.
– Динамовцы сегодня поздравили всех женщин – работниц МВД, своих жен, матерей, дочерей… Мы присоединяемся.
– Да, блестящая игра, хороший футбол. Я думаю, нашим динамовским барышням он тоже очень понравился.
- Бело-голубые ранее победили «Крылья Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ, а затем выиграли у «Спартака» (5:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- В чемпионате России «Динамо» занимает 7-е место с 27 очками после 20 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива», который провел на игру меньше, составляет 13 очков.