РПЛ. ЦСКА дома разгромно проиграл «Динамо» (1:4)

ЦСКА крупно уступил «Динамо» в 20-м туре РПЛ. Встреча на «ВЭБ Арене» закончилась в пользу бело-голубых со счетом 4:1. Дубль сделал защитник Николас Маричаль.

Армейцы с 17-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» поднялось на седьмую позицию с 27 очками.