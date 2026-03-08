Введите ваш ник на сайте
РПЛ. ЦСКА дома разгромно проиграл «Динамо» (1:4)

Вчера, 21:30
79

ЦСКА крупно уступил «Динамо» в 20-м туре РПЛ. Встреча на «ВЭБ Арене» закончилась в пользу бело-голубых со счетом 4:1. Дубль сделал защитник Николас Маричаль.

Армейцы с 17-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» поднялось на седьмую позицию с 27 очками.

Россия. Премьер-лига. 20 тур
ЦСКА - Динамо - 1:4 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Н. Маричаль, 13; 0:2 - Н. Маричаль, 45+4; 1:2 - Мойзес, 58; 1:3 - Бителло, 66; 1:4 - И. Сергеев, 84.
Удаления: Л. Гонду, 17 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
Комментарии (79)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1772998694
Игрок ЦСКА подставил команду своим удалением. Видимо правило победителя Зимнего Кубка работает. Зря армейцы его выиграли...
Ответить
vvv123
1772999077
Коней надо заставить жрать солому до конца сезона вместо овса с сеном! Оштрафовать каждого на 80% оклада до уплаты налогов! Разницу направить на поддержку СВО! Армия называется, ч-жо-ая, блин, ментам продула!
Ответить
shurik45
1772999980
Динамо с победой.Все по делу , динамовцы лучше держали мяч и лучше действовали в отборе. После ухода Баринова и Облякова с поля все начало ещё больше трещать по швам в центре. Думаю, большую роль сыграли и замены ,т.к. у Динамо в игре ничего не сломалось, а наоборот прибавили.
Ответить
ziborock
1773002470
А где те коники что над Спартаком смеялись?! Плачут в сторонке?!
Ответить
Romeo 123
1773008109
Акинфееву давно пора на пенсию
Ответить
Snek
1773010205
Ну что сказать тут? Сами сначала выложили все силы на кубок, а потом приехали мёртвыми на матч с Динамо. Приоритеты расставлены, я так понимаю, на лигу опять положен болт, если вдруг медали, то супер, а все силы на кубок. Мы это уже 5 лет наблюдаем, но я не понимаю, зачем тогда заявления о чемпионстве?
Ответить
Дубина
1773030827
Мы в кубке проиграли и шанс пройти дальше маленький но он есть((( Ржали тут! А сами то? Так это чемпионат детка((((
Ответить
saf05
1773032963
Да ребятушки обосрались вы по полной. В пердив нацелились.
Ответить
Oldtrafford83
1773037740
Мусора нормально запрягли коней))
Ответить
zigbert
1773039875
Вот теперь и думай или это заслуга Карпина,или его вина. Небольшое преимущество у Динамо было что и вылилось в забитый гол. Удаление Гонду тоже сыграло свою роль,хотя после удаления ЦСКА даже стал играть лучше. При счёте 2:1 все могло обернуться для Динамо плачевно. Третий гол пожалуй и стал определяющим для определения победителя этого матча. Динамо с победой.
Ответить
