РПЛ. ЦСКА дома разгромно проиграл «Динамо» (1:4)

ЦСКА крупно уступил «Динамо» в 20-м туре РПЛ. Встреча на «ВЭБ Арене» закончилась в пользу бело-голубых со счетом 4:1. Дубль сделал защитник Николас Маричаль.
Армейцы с 17-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.
ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» поднялось на седьмую позицию с 27 очками.
Россия. Премьер-лига. 20 тур
ЦСКА - Динамо - 1:4 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Маричаль, 13; 0:2 - Н. Маричаль, 45+4; 1:2 - Мойзес, 58; 1:3 - Бителло, 66; 1:4 - И. Сергеев, 84.
Удаления: Л. Гонду, 17 - нет.
Источник: «Бомбардир»