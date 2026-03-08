«Динамо» в гостевом матче разгромило ЦСКА в рамках 20 тура РПЛ, итоговый счет 4:1.

После подачи углового с левого фланга Маричаль выиграл воздух у защитников и головой пробил в правый угол ворот Акинфеева.

Маричаль оформил дубль, сыграв на добивании и отправив мяч в сетку после серии рикошетов в штрафной ЦСКА.

Во втором тайме Мойзес сократил отставание хозяев, дважды сыграв на добивании после удара Глебова через себя и расстреляв ворота «Динамо» с близкой дистанции.

Бителло точным ударом низом отправил мяч в дальний угол, вернув гостям комфортное преимущество.

В концовке матча Сергеев поставил точку, замкнув прострел с левого фланга ударом в одно касание с нескольких метров.

