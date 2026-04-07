Генич сказал, что его впечатлило в матче «Спартак» – «Локомотив»

Комментатор Константин Гениич поделился эмоциями от игры 23-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (2:1).

«Если честно, меня [впечатлило] спасение Денисова на последних секундах. Потому что если бы не оно, было бы 2:2, и уже был бы другой контекст, вообще другой пассаж, другие мысли и эмоции. Мы бы сейчас чуть иначе к этому матчу подходили. А так, вроде как «Спартак» действительно перевернул игру и взял три очка.

Теперь такая толкучка и такая заруба там за третье место: 44, 43, 42, 41 [очко]. И ещe у них там возможно очные матчи. А всe остальное – так, амплитудно. Чуть разочарован вторым таймом «Локомотива», – сказал Генич.