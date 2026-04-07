Агент – о воспитанниках «Зенита»: «Ранний уход кажется более продуктивным вариантом»

Агент Василий Голяна прокомментировал перспективы воспитанников «Зенита» в основной команде.

– Очевидно, воспитанникам «Зенита» очень тяжело с ходу пробиться в основную команду. На мой взгляд, ранний уход из «Зенита» кажется гораздо более продуктивным вариантом.

– «Ранний» – это какой?

– До попадания в основу, в статусе игрока «Зенита-2» или молодежки.

Двух-трех сезонов на скамейке основы «Зенита» достаточно, чтобы о тебе забыли. Да на самом деле могут и за один год забыть.

– «Зенит» проще отпускает игроков молодежки или тех, кто уже пробыл пару сезонов в основе?

– «Зенит» в целом просит немалые суммы за молодых игроков, аргументируя это тем, что воспитанники академии получили большое футбольное образование, обладают высоким мастерством и имеют огромный потенциал.

Не поспоришь: выпускники «Зенита» действительно имеют знак качества, но это лишь двадцать процентов успеха в будущем. Остальное сильно зависит от правильно сконструированной карьеры – этим и занимаемся мы. «Зенит» старается оставить талантливого игрока как минимум до момента попадания в первую команду, чтобы до конца убедиться в том, соответствует ли игрок уровню.

Если мы пытаемся забрать игрока до этого момента, то цена также достаточно высока.

– Разве это не противоречит словам Аршавина, что один из показателей работы академии «Зенита» – суммы продаж воспитанников?

– Противоречит. Но чтобы понять, соответствует ли игрок или нет, клуб хочет, чтобы этот футболист попал хотя бы в тренировочный процесс Семака.

Если футболист попал на сборы к первой команде, а после сборов «Зенит» точно понял, что игрок не готов, переговоры становятся более лояльными. По молодым, которые еще не прошли этот этап, даже не дошли до него, переговоры идут тяжело, хотя компромиссы почти всегда мы находим.