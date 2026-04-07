Фассон назвал лидера раздевалки «Локомотива»: «Но не только его слово имеет вес»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал об атмосфере в раздевалке команды.
– В «Локомотиве» есть лидер раздевалки? Чье слово играет особую роль?
– У нас есть капитан – Митрюшкин. Считаю этот выбор правильным. Антон – отличный человек, лидер.
Но в раздевалке не только его слово имеет вес. Многие ребята могут высказаться по делу. У нас потому и хорошая атмосфера.
- Митрюшкина выбрали капитаном «Локо» зимой вместо Дмитрия Баринова, ушедшего в ЦСКА.
- Железнодорожники идут на третьем месте в таблице РПЛ с 44 очками в 23 турах.
