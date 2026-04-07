Шалимов разобрал отмененный гол Дзюбы в ворота ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов дал оценку отмене гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

Забитый мяч Дзюбы не засчитали в компенсированное время второго тайма.

Причина – фол нападающего против вратаря Игоря Акинфеева.

«Акрон» мог сравнять счет, но в итоге проиграл 1:2.

«По отмененному голу Дзюбы – согласен с тем, что Акинфеев пошел на навес не очень уверенно. Но Игорь дотягивался бы до мяча той рукой, которую блокировал Артем.

В итоге Акинфеев именно поэтому и начал заваливаться. То есть это блокировка», – сказал Шалимов.