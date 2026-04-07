Джанашия: «Судья – 13-й игрок «Спартака»

7 апреля, 19:06
45

Ветеран «Локомотива» Заза Джанашия считает, что «Спартаку» помогают судьи.

  • Команды встречались в воскресенье в 23-м туре чемпионата России.
  • Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.
  • Они отыгрались благодаря пенальти.
  • На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».
  • Матч судил Инал Танашев.

«Не думаю, что в этом году «Локомотив» стал бы чемпионом, но третье место надо занять. У команды есть ресурсы для этого, но соперники уже догоняют.

У «Спартака» 12-й игрок – болельщики, а 13-й – судья. Если так и будет продолжаться, то могут и третьими стать (смеется)», – сказал Джанашия.

Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Anton1969
1775582754
Откуда он выполз? Чудило!
Ответить
anatolich72
1775583072
Да сейчас похрену какое место, еврокубков нет и не светит
Ответить
SanInstructor
1775583088
у Локо в итоге 18 выходит...
Ответить
suchi-69
1775583513
Там ещё в комментаторской подсвинок очкастый сидит хрюкает - 14-й. ГЕЙнищь - фамилиё. Убытки тарасофские лезут со всех щелей, словно тараканы
Ответить
anatolich72
1775584088
Ап после Махачкалы Питеру вообще надо бы хлебальники завалить . а не выеживаться из-за комментариев какого-то хазу или ззизу.
Ответить
Дубина
1775584787
Клиника...
Ответить
Strig
1775585678
не смеши мои шнурки... уже развязались... локомотив играл вторым номером и был близок к разгрому... правда в Спартаке много мазил как оказалось...
Ответить
vvv123
1775593473
То, что судья 13 игрок хряков, всем давно известно. И нечего тут нюни распускать. Играть надо!
Ответить
Oldtrafford83
1775623601
Зазу таблетки вместо воды винищем видимо запивает))
Ответить
Hector вернулся
1775669345
Бухой что ли?
Ответить
