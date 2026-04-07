Джанашия: «Судья – 13-й игрок «Спартака»

Ветеран «Локомотива» Заза Джанашия считает, что «Спартаку» помогают судьи.

Команды встречались в воскресенье в 23-м туре чемпионата России.

Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.

Они отыгрались благодаря пенальти.

На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».

Матч судил Инал Танашев.

«Не думаю, что в этом году «Локомотив» стал бы чемпионом, но третье место надо занять. У команды есть ресурсы для этого, но соперники уже догоняют.

У «Спартака» 12-й игрок – болельщики, а 13-й – судья. Если так и будет продолжаться, то могут и третьими стать (смеется)», – сказал Джанашия.