Реакция Семина на смерть Луческу

Российский тренер Юрий Семин высказался о смерти своего румынского коллеги Мирчи Луческу.
«Это был очень сильный человек, хорошо знающий свое дело и профессию. Мирча был замечательным парнем. Футбол потерял очень большую фигуру.
Умер он на боевом посту – до последнего момента был тренером сборной. Где бы он ни работал, он добивался большого результата.
Замечательный человек...Царствие ему небесное», – заявил Семин.
- Тренер скончался 7 апреля в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
- До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.
Источник: «Спорт-Экспресс»