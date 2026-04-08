Реакция Семина на смерть Луческу

Российский тренер Юрий Семин высказался о смерти своего румынского коллеги Мирчи Луческу.

«Это был очень сильный человек, хорошо знающий свое дело и профессию. Мирча был замечательным парнем. Футбол потерял очень большую фигуру.

Умер он на боевом посту – до последнего момента был тренером сборной. Где бы он ни работал, он добивался большого результата.

Замечательный человек...Царствие ему небесное», – заявил Семин.