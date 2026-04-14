Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб

Сегодня, 12:16
16

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассчитывает получить предложения от европейских клубов уже этим летом.

Пока их не поступало, но игрок готов уйти из столичной команды.

«Сам футболист и его окружение понимают, что форвард перерос уровень РПЛ и готов к новым вызовам. При этом пока нет никаких предварительных соглашений и даже общения с командами из Европы», – написал источник.

  • 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 24 матча, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
  • Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2030 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1776158949
Если бы он перерос уровень РПЛ, то у него было бы по 30 мячей за сезон...
Ответить
Skull_Boy
1776160122
Его потолок это Казахстан, и это тоже Европа
Ответить
Cleaner
1776160347
Тюкавин, кому ты там нужен? Средненький игрочишка из клуба, который борется за ДЕСЯТОЕ место в чемпионате!!!
Ответить
Бумбраш
1776160682
Парадокс. Никто никуда не зовёт, даже молдавский шериф молчит,но тюкаша котов уехать в европу.пусть едет,таксистом себя попробует , курьером
Ответить
рылы
1776161369
говорил, что не уйдёт, пока не выиграет трофей с динамо)
Ответить
ilich55
1776162823
"перерос уровень РПЛ"? Бред. Ни скорости, ни дриблинга, ни умения обороняться, но готов к новым вызовам. Кому он нужен в Европе? P.S. Его агент готов к очередному баблу, это точно.
Ответить
САДЫЧОК
1776163693
Распиаренный средний футболист. Европейский клуб вероятно Кипрский.
Ответить
Чилим.
1776164358
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб. Но европейские клубы не готовы его принять.
Ответить
Romeo 123
1776164359
Вопрос не в том на что тюкавин готов а в том что там он никому не нужен
Ответить
Александр-Балашов-google
1776164607
Ага,один уже ушёл из Динамо в европейский клуб.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 