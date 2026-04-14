Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассчитывает получить предложения от европейских клубов уже этим летом.

Пока их не поступало, но игрок готов уйти из столичной команды.

«Сам футболист и его окружение понимают, что форвард перерос уровень РПЛ и готов к новым вызовам. При этом пока нет никаких предварительных соглашений и даже общения с командами из Европы», – написал источник.