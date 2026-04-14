Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал высказался о судейских решениях в матче 24-го тура «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«Сложная игра, но это было понятно изначально. За счeт терпения Карасeв переборол еe и направил в другое русло – игроки и тренеры стали заниматься своими обязанностями, а не глупостями. Поначалу Соболев пытался провоцировать, Мусаев тоже возмущался, оба тренера пытались призвать Карасeва к разговору. Но тот всe перетерпел и объяснил, что ему не надо мешать. Благодаря этому и разговорам с игроками получилась хорошая работа.

На 58-й минуте Карасeв не показал жeлтую Джону Джону за грубую игру. Тот сыграл в мяч, но следом залепил ногой по Кривцову. Карасeв хотел свистнуть – не знаю, почему в итоге не стал. В целом у него проскакивали какие-то странности со скоростью принятия решений. Может, небольшое волнение всe же было. И дать поиграть хотел, и не ошибиться.

Все обсуждают удаление Педро на 78-й минуте. Тренеры «Зенита» говорят, что Карасeв сломал им игру. Но ничего он не сломал. Здесь интересно было бы узнать, что увидел Карасeв. Он дал принцип преимущества «Краснодару» – то есть для него это фол. Но, когда игра остановилась, он не показал жeлтую Педро. По крайней мере, по трансляции этого не видно.

Пошла проверка ВАР на красную, Карасeв сходил к монитору и объяснил, почему это удаление. Педро далеко отпустил мяч и не успел к нему. Он находился лицом к мячу и Сперцяну, нога пошла сверху вниз. Игрок «Краснодара» хотел ударить по мячу сбоку, промахнулся, и случился удар от Педро. Ключевое здесь – шипы, движение сверху вниз и, главное, место попадания.

Попади Педро в бутсу, голеностоп – была бы жeлтая. Но, так как попал в голень, это серьeзное нарушение правил и красная карточка. Ответственность была именно на Педро – он должен был контролировать свои действия. Может, игрок «Зенита» и пытался согнуть ногу, но она всe равно пошла вниз. Верное решение Карасeва, он доступно всe объяснил», – сказал Федотов.