В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что «ПСЖ» не обращался в московский клуб по поводу полузащитника Алексея Батракова.

– «ПСЖ» правда интересуется Батраковым?

– В клуб ничего не приходило.

– А какой-то клуб официально обращался по нему в «Локомотив» после продления контракта?

– Только саудовцы. Других официальных переговоров не было.