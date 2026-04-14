В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что «ПСЖ» не обращался в московский клуб по поводу полузащитника Алексея Батракова.
– «ПСЖ» правда интересуется Батраковым?
– В клуб ничего не приходило.
– А какой-то клуб официально обращался по нему в «Локомотив» после продления контракта?
– Только саудовцы. Других официальных переговоров не было.
- Ранее также сообщалось, что интерес к Батракову проявляет «Порту».
- 20-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 25 миллионов евро.
