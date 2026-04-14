Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих планах после увольнения из мексиканского «Атлетико Сан-Луис».

– Что собираетесь делать дальше?

– Поеду в Россию.

– Вы говорили, что хотите посетить матч «Спартака».

– Да, хотим пойти на стадион с семьей. Видел, что 23 апреля игра с «Краснодаром» – просто супер. Второй вариант – посетить матч с «Рубином» 11 мая.

– Сразу после увольнения вы сказали, что больше всего хотели бы вернуться в РПЛ. Из-за незавершенной работы в «Спартаке»?

– Ситуация в «Спартаке» во второй год моей работы была сложной... Но не из-за результатов, а из-за некоторых обстоятельств. Объясню: мы взяли команду с молодыми русскими игроками и без инвестиций вывели ее на третье место.

Подчеркну: одну из самых молодых команд лиги! А что произошло потом? Когда мы захотели усиления, началась чехарда: три смены спортивного директора – Лука Каттани, Пол Эшуорт, Томаш Амарал... Дважды менялся генеральный директор – Евгений Мележиков, Олег Малышев... Плюс ситуация с Джикией, которую клуб не смог урегулировать.

– Почему вы ушли из клуба?

– Нет одной причины – была серия определенных вещей. Помните теракт в «Крокусе»? В тот момент мы находились в Баку, где должны были играть с «Нефтчи», но матч отменили. Плюс у меня только-только родился сын. В команде произошли изменения – например, Квинси Промеса арестовали в Дубае.

Но если посмотреть на тот состав – с пришедшим Угальде и Квинси, который, предположим, был бы доступен... Я убежден, что мы могли бы стать чемпионами.

Вместо этого происходили события, о которых я упомянул ранее. И от которых сильно устал. Будь положение клуба более стабильным, мы бы поборолись за золото. Теперь хочется вернуться, потому что я до сих пор считаю: мой футбол подходит для РПЛ.

Да, многие команды действуют от обороны. Я же могу дать нечто большее. Мой футбол – агрессивный, атакующий. У меня уже есть опыт работы в России. Мне бы хотелось вернуться и показать, что я добьюсь хороших результатов и в других клубах. К тому же мне понравилось работать с российскими футболистами. Они очень целеустремленные.

– Сейчас «Спартак» на шестом месте.

– А мы финишировали третьими – с очень молодым и неопытным составом. Все, что требовалось, – стабильность. А не изменения каждые четыре месяца. В более стабильном клубе я возьму титул.

Возвращаясь к «Спартаку», могу сказать так: сейчас команда реально усилилась, в нее хорошо инвестировали. Помню, нашим самым дорогим игроком был Антон Зиньковский...

– А теперь Жедсон за 23 миллиона евро. И есть еще Ливай за 20.

– Считаю, что мое возвращение будет триумфальным. Если я вернусь, это будет особенным моментом для меня и моей семьи, потому что они любят Россию.